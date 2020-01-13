Психотерапевт объяснил, почему уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу

Уроженка Москвы вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена. Свадьба вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку датчанина еще в 2018 году осудили за убийство журналистки, чье тело обнаружили расчлененным после нескольких дней поисков. Тогда суд Копенгагена приговорил мужчину к пожизненному заключению. Разбираемся, почему девушка выбрала себе такого спутника жизни.



Отдал руку и сердце

Петер Мадсен. Фото: AP/Niels Hougaard

Переехавшая жить в Финляндию Йенни Курпен сообщила 19 декабря 2019 года на своей странице в Facebook о том, что вышла замуж. Причем из ее профиля следует, что избранником стал никто иной как датский изобретатель Петер Мадсен, чье имя долгое время не покидало заголовки российских и зарубежных СМИ.

Годом ранее мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль. Сам датчанин в соцсети также попросил по всем вопросам обращаться к своей новой супруге. При этом ранее Мадсен уже был женат. Пара жила в открытом браке и не имела детей, но в 2018 году развелась. Очевидно, что прошлое мужчины не испугало Курпен.





Йенни Курпен Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание.

Напомним, убитая датчанином журналистка планировала написать статью о Мадсене, который является создателем подводной лодки Nautilus. Однако 10 августа 2017 года женщина пропала после плавания с ним на субмарине. Изначально датчанин утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Однако позже начал говорить, что Валль умерла на борту подлодки в результате несчастного случая, а он похоронил ее в море.



Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено. Мадсен не отрицал, что это он расчленил женщину. Однако слушания в суде, прошедшие весной 2018 года, так и не дали ответа на главный вопрос: что именно подтолкнуло мужчину к преступлению.

Судебно-психиатрическое обследование не нашло серьезных расстройств в психике Мадсен. Тем не менее было выявлено, что у датчанина наблюдаются сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.

Изобретателя Петера Мадсена местные СМИ называли датским Илоном Маском. Он возглавлял компанию Rocket Madsen Space Lab, которая планировала к 2019 году осуществить полет в околоземное пространство на корабле, собранном любителями, а не профессионалами. Всего Мадсен построил три подводные лодки: UC1 Freya, UC2 Kraka и UC3 Nautilus.



По любви или перформанс?

Публикации в СМИ новостей о замужестве с убийцей привлекли внимание общественности к девушке, причем весьма негативное. После этого Йенни на своей странице в Facebook опубликовала пост с разъяснением своего поступка. По ее словам, за 15 часов она получила "тысячи странных, глупых, абсурдных или агрессивных комментариев, посланий и угроз физической силы от многих так называемых нормальных, законопослушных людей: мужчин и женщин".



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Я не собираюсь оправдывать свой выбор просто потому, что моя личная жизнь – это не чье-то дело. В следующий раз, когда вы дадите себе право беспокоить незнакомцев такими действиями, как говорилось выше, вы должны быть готовы к тому же обращению... Мой муж – одна из двух жертв своего преступления, остаться в живых было наказанием для него, а не наградой", – пояснила Курпен.





Йенни Курпен Я люблю и уважаю своего мужа, горжусь им и 49 годами его человеческой и профессиональной жизни, кроме одного дня, который был и всегда останется трагедией. Мой муж совершил ужасное преступление, и за это он наказан. Тем не менее, зная его по-настоящему, это дает мне исключительное право говорить, что мне повезло быть с самым красивым, умным, талантливым, преданным и чутким человеком на свете.

Сложившуюся ситуацию Москве 24 прокомментировал врач-психотерапевта высшей категории Александр Федорович. По мнению специалиста, в отношениях между девушкой и убийцей "нет места любви или привязанности".

"Момент первый – это возможность самопрезентации, причем презентовать себя очень остро, за чужой счет. В принципе, в истории такие случаи бывали, например, когда к маньяку Чикатило выстраивалась целая очередь из девушек. Или в социалистическую революцию, когда девушки из приличных дворянских семей уходили к революционерам – к матросам, в казармы к солдатам и так далее", – сказал он.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Это не есть любовь или привязанность, это есть импульс, социальный протест. То, что раньше не замечалось за девушкой, подавлялось, а затем стало ярким и мощным.

Кроме того, в поведении Йенни могут быть скрыты некие "психологические особенности", предположил Федорович.

"Мы не можем говорить, что она больная, но можем сказать, что в ее психологическом концепте есть некий архетипический механизм, в котором важен аспект брутальности. Схожая ситуация наблюдается, когда молодые девушки уезжают к бойцами экстремистских организаций в Сирии, это имеет место быть", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Стоит отметить, что одно из датских изданий также предложило свою версию произошедшего: по их информации, свадьба Курпен и Мадсена – это художественная акция, "символизирующая конец феминистскому общепринятому статусу женщин, контактирующих с мужчинами-убийцами женщин".

