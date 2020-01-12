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Общество

18:03

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу

общество за рубежом

Фото: АР/Niels Hougaard /Ritzau

Уроженка Москвы вступила в брак с датским изобретателем Петером Мадсеном, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Йенни Курпен родилась в Москве, позднее переехала в Финляндию. В ее социальных сетях появилась информация о том, что женщина вышла замуж за датского убийцу.

"Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание", – сообщила Курпен.

В аккаунте в соцсети она опубликовала снимки, на которых видно, что она посещала тюрьму, где содержится Мадсен. Сам преступник в Facebook попросил по всем вопросам обращаться к супруге.

Согласно датскому изданию, свадьба между Курпен и Мадсеном явилась акцией, символизирующей конец феминистскому общепринятому статусу женщин, контактирующих с мужчинами-убийцами женщин.

Отмечается, что шведская журналистка Ким Валль собирала материал для статьи о Мадсене, однако после плавания с ним на подлодке его изобретения пропала. Расчлененное тело женщины было найдено спустя несколько дней. Позднее изобретателя приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, у него были зафиксированы сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.

Ранее мужчину заподозрили в убийстве жены через 10 дней после свадьбы на Камчатке. Подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал вместе с 27-летней супругой, поругался с ней на почве ревности.

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