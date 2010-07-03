Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ребенка

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Суд арестовал жителя деревни Кормовище в Пермском крае, которого обвиняют в убийстве беременной жены и трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

Трагедия произошла 3 ноября в частном двухквартирном доме. По данным следствия, 26-летний мужчина напал на свою беременную жену и малолетнего сына с ножом и нанес им множественные травмы. В результате 24-летняя мать и ребенок скончались. Следствие утверждает, что злоумышленник заведомо знал, что его супруга была в положении.



Совершив убийство, мужчина попытался скрыть следы преступления и поджег дом. Во время пожара он пострадал сам и был госпитализирован.



"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мотивы убийства выясняются", – сказано в сообщении СК.

Как выяснило агентство Ura.ru, пожарных вызвали соседи семьи. Они выломали дверь и увидели на пороге мужчину в окровавленной одежде. Его жена и сын лежали на диване в комнате.

Предположительно, мужчина мог устроить расправу над своей семьей из-за кредита. Он якобы не вернул долг банку и должен был скрываться от коллекторов. Семья постоянно переезжала, а в Кормовище они поселились всего за несколько дней до убийства.

Ранее следствие в Нижнем Тагиле установило, что мать, которая убила своего новорожденного ребенка, невменяема. В июне 23-летняя женщина родила здорового мальчика, после чего задушила ребенка поясом от халата, завернула его в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер. Уголовное дело было передано в суд.