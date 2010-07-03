В Минобороны опровергли причину расстрела солдат в Забайкалье

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В министерстве обороны России опровергли сообщения о том, что причиной расстрела солдат в воинской части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, – является абсолютной ложью", – говорится в сообщении.

Также в Минобороны назвали подобные данные попыткой исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии.

"Цель информационного вброса – это очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления", – сообщили в Минобороны.

ЧП произошло 25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный. 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Это случилось во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять. Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.

По сведениям СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Стрелок отметил, что не раскаивается в содеянном. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным Минобороны, причиной убийства мог стать нервный срыв, не связанный с прохождением службы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование произошедшего. Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать трагическое ЧП в части.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он раскритиковал работу командиров с личным составом. Кроме того, Шойгу отметил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.