Мужчину на Камчатке подозревают в убийстве жены через 10 дней после свадьбы

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Вилючинска. Мужчину подозревают в убийстве жены, сообщает пресс-служба СК по Камчатскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено 17 декабря 2019 года. Подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал вместе с 27-летней супругой, поругался с ней на почве ревности.

По данным СК, жена увидела в его телефоне переписку с другой женщиной и высказала претензии. Тогда мужчина взял провод, обмотал его вокруг шеи супруги и задушил ее. 21 декабря он попытался избавится от тела женщины около озера Вилюй, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следствие решает вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации местных СМИ, супруги заключили брак 7 декабря.

Ранее стало известно, что житель Волгограда убил свою жену и тещу, а затем попытался покончить с собой. Тела 41-летней женщины и ее 63-летней матери были обнаружены 31 октября в доме по улице Розы Люксембург в Волгограде.

