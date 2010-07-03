Три человека погибли при пожаре в бытовке в Выборге

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

Тела твоих человек были обнаружены в сгоревшей бытовке в Выборге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главное управление МЧС России по Ленинградской области.

По информации экстренных служб, сообщение о пожаре поступило в пять часов утра во вторник, 5 ноября. На Крепостной улице города загорелась бытовка. После пожара в хозяйственной постройке спасатели нашли тела троих мужчин.

У погибших не были обнаружены признаки насильственной смерти. В полиции добавляют, что в бытовке собирались люди, ведущие асоциальный образ жизни. В настоящее время устанавливаются личности погибших и причины пожара.

Ранее сообщалось, что порядка 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области. ЧП произошло ночью 5 ноября в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района. Там загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО "Агрофирма Спартак". Люди не пострадали.

