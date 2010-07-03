Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

02:36

Крупный пожар случился в гостинице на воде в Ивановской области

происшествия пожар

Фото: скриншот YouTube-канала KineshemecRU

Крупный пожар произошел в гостиничном комплексе на воде "Мирная пристань" в городе Кинешме Ивановской области. Изначально спасатели сообщали, что возгорание удалось локализовать.

"В 23.20 по московскому времени (воскресенья - прим.) пожар на Волжском бульваре локализован на площади 450 квадратных метров", – информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно имеющимся данным, из комплекса самостоятельно смогли выбраться четыре человека. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

По последней информации, пожар удалось ликвидировать. Об этом также заявили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 1:20 (по московскому времени – прим.) открытое горение ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

Отмечалось, что в тушении пожара были задействованы 40 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания на складе в подмосковном Жуковском. В результате инцидента обошлось без пострадавших и жертв.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика