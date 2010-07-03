Крупный пожар случился в гостинице на воде в Ивановской области

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Крупный пожар произошел в гостиничном комплексе на воде "Мирная пристань" в городе Кинешме Ивановской области. Изначально спасатели сообщали, что возгорание удалось локализовать.

"В 23.20 по московскому времени (воскресенья - прим.) пожар на Волжском бульваре локализован на площади 450 квадратных метров", – информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно имеющимся данным, из комплекса самостоятельно смогли выбраться четыре человека. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

По последней информации, пожар удалось ликвидировать. Об этом также заявили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 1:20 (по московскому времени – прим.) открытое горение ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

Отмечалось, что в тушении пожара были задействованы 40 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания на складе в подмосковном Жуковском. В результате инцидента обошлось без пострадавших и жертв.