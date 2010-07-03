Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03 ноября, 20:37

Около 600 человек эвакуировали из-за пожара в ТРЦ на юго-западе Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 600 человек эвакуировали из здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на юго-западе Москвы из-за пожара в подсобном помещении кафе, сообщило Агентство "Москва".

"В 19:15 поступила заявка о возгорании по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1. Прибывшие на место подразделения обнаружили, что в трехэтажном здании ТРЦ на втором этаже в подсобном помещении кафе в вентиляции произошло возгорание на площади 3 квадратных метра. В 20:03 пожар был ликвидирован", – объявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

До приезда экстренных служб сотрудники торгово-развлекательного центра вывели гостей из помещения.

"Всего было эвакуировано около 600 человек. Сведений о пострадавших не поступало", – заявили представители МЧС.

Ранее в воскресенье, 3 ноября, стало известно о возгорании на складском помещении в Жуковском. Пожар произошел на площади 1,8 тысячи квадратных метров. К 5:53 пожар локализовали на площади в 1750 квадратных метров, к 8:15 ликвидировали открытое горение. Окончательно возгорание потушили к 16:35.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика