Около 600 человек эвакуировали из-за пожара в ТРЦ на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 600 человек эвакуировали из здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на юго-западе Москвы из-за пожара в подсобном помещении кафе, сообщило Агентство "Москва".

"В 19:15 поступила заявка о возгорании по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1. Прибывшие на место подразделения обнаружили, что в трехэтажном здании ТРЦ на втором этаже в подсобном помещении кафе в вентиляции произошло возгорание на площади 3 квадратных метра. В 20:03 пожар был ликвидирован", – объявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

До приезда экстренных служб сотрудники торгово-развлекательного центра вывели гостей из помещения.

"Всего было эвакуировано около 600 человек. Сведений о пострадавших не поступало", – заявили представители МЧС.

Ранее в воскресенье, 3 ноября, стало известно о возгорании на складском помещении в Жуковском. Пожар произошел на площади 1,8 тысячи квадратных метров. К 5:53 пожар локализовали на площади в 1750 квадратных метров, к 8:15 ликвидировали открытое горение. Окончательно возгорание потушили к 16:35.