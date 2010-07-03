Пожар охватил склад на площади порядка 1,8 тысячи квадратных метров в Жуковском

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Склад в подмосковном Жуковском оказался охвачен огнем. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

"В 4:14 поступило сообщение о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения пожара на весь склад", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, в 5:53 пожар удалось локализовать на площади 1750 квадратных метров.

"Тушение продолжается. Пострадавших нет", – подчеркнули в пресс-службе.

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