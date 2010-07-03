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Происшествия

13:31

Опубликовано видео из сгоревшей квартиры на Большой Сухаревской

происшествия пожар эксклюзив

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Телеканал Москва 24 опубликовал видео из квартиры, где находился очаг произошедшего накануне пожара в доме на Большой Сухаревской площади.

Квартира расположена на втором этаже многоэтажки. В помещении деревянные перекрытия.

На стенах квартиры имеются несколько картин – некоторые из них сильно повреждены огнем. По словам очевидцев, полотна из квартиры выносили и в момент пожара. В квартире хаотично раскиданы вещи.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в пятницу, 1 ноября. Огонь быстро распространился на верхние этажи. Шахта лифта частично обрушилась. Эвакуировали 28 человек, троим из которых потребовалась медицинская помощь. Спасатели смогли устранить пожар в 17:08, через два часа после его начала.

Дом, в котором возник пожар, был построен в начале XX века. В одном из корпусов этого здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".

Опубликовано видео из квартиры, где начался пожар на Большой Сухаревской

К настоящему времени жильцам дома разрешили вернуться в свои квартиры. Однако из-за едкого запаха долгое время находиться там невозможно. Всем жильцам поврежденных или затопленных при тушении пожара квартир префектура ЦАО временно представила гостиницу.

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