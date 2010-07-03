Известны результаты проверки воздуха на наличие вредных веществ на Большой Сухаревской

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки воздуха на Большой Сухаревской площади после произошедшего там пожара. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию из пресс-службы ведомства.

"По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Москвы силами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО Москвы на прилегающей к дому территории жилой застройки были проведены отбор проб и в дальнейшем исследования атмосферного воздуха на содержание веществ, образующихся при горении", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в результате проверки специалисты не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

"Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах атмосферного воздуха установлено не было", – отчитались в Роспотребнадзоре.

Ранее произошло возгорание в доме 16/18, строении 2 по Большой Сухаревской улице. Известно, что огонь охватил сначала квартиру на втором этаже здания, после чего перекинулся на третий и четвертый этажи, захватив также шахту лифта.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. У дома находились спасатели, кареты скорой помощи, а также представители ГИБДД. Последние регулировали дорожное движение, которое было затруднено в районе происшествия.

Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных за оперативное спасение людей. Из горящего здания были своевременно эвакуированы 28 человек, из них троим понадобилась помощь медиков.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Он добавил, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.