Известны результаты проверки воздуха на наличие вредных веществ на Большой Сухаревской

01 ноября, 23:21
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки воздуха на Большой Сухаревской площади после произошедшего там пожара. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию из пресс-службы ведомства.
"По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Москвы силами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО Москвы на прилегающей к дому территории жилой застройки были проведены отбор проб и в дальнейшем исследования атмосферного воздуха на содержание веществ, образующихся при горении", – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в результате проверки специалисты не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
"Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах атмосферного воздуха установлено не было", – отчитались в Роспотребнадзоре.
Ранее произошло возгорание в доме 16/18, строении 2 по Большой Сухаревской улице. Известно, что огонь охватил сначала квартиру на втором этаже здания, после чего перекинулся на третий и четвертый этажи, захватив также шахту лифта.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. У дома находились спасатели, кареты скорой помощи, а также представители ГИБДД. Последние регулировали дорожное движение, которое было затруднено в районе происшествия.
Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных за оперативное спасение людей. Из горящего здания были своевременно эвакуированы 28 человек, из них троим понадобилась помощь медиков.
Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Он добавил, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: