Движение в районе Большой Сухаревской площади затруднено из-за пожара

В районе Большой Сухаревской площади затруднено движение транспорта из-за возгорания в жилом доме.

"На месте – оперативные службы. Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананевскому переулку перекрыто. Будьте осторожны и пользуйтесь по возможности объездными путями", – говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.

В ГИБДД пояснили, что ограничено движение по Ананьевскому переулку.

"Сотрудники ГИБДД Москвы организуют беспрепятственный подъезд специальной техники для ликвидации возгорания", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

Возгорание произошло в жилом доме на Большой Сухаревской

Ранее стало известно, что в жилом доме на Большой Сухаревской площади произошел пожар. По данным МЧС, горит квартира на втором этаже в доме 16/18, строении 2. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Пять человек пострадали в результате пожара, их сейчас осматривают врачи. Дополнительно следуют к месту ЧП около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения.

Как происходит борьба с огнем в жилом доме на Большой Сухаревской – в онлайн-трансляции Москвы 24.

