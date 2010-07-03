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Происшествия

16:23

Движение в районе Большой Сухаревской площади затруднено из-за пожара

город транспорт пожар происшествия

Фото: vk.com/typical_msk

В районе Большой Сухаревской площади затруднено движение транспорта из-за возгорания в жилом доме.

"На месте – оперативные службы. Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананевскому переулку перекрыто. Будьте осторожны и пользуйтесь по возможности объездными путями", – говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.

В ГИБДД пояснили, что ограничено движение по Ананьевскому переулку.

"Сотрудники ГИБДД Москвы организуют беспрепятственный подъезд специальной техники для ликвидации возгорания", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

Возгорание произошло в жилом доме на Большой Сухаревской

Ранее стало известно, что в жилом доме на Большой Сухаревской площади произошел пожар. По данным МЧС, горит квартира на втором этаже в доме 16/18, строении 2. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Пять человек пострадали в результате пожара, их сейчас осматривают врачи. Дополнительно следуют к месту ЧП около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения.

Как происходит борьба с огнем в жилом доме на Большой Сухаревской – в онлайн-трансляции Москвы 24.

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