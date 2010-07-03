Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Фото: vk.com/typical_msk

При пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщает ТАСС. Их осматривают врачи.

По словам очевидцев, заблокированные огнем на восьмом этаже здания люди просят о помощи.

В ЦОДД сообщили, что из-за возгорания на Большой Сухаревской площади движение в этом районе затруднено. Оперативные службы заняли правый ряд на внутренней стороне Садового кольца. Также перекрыто движение по дублеру и Ананевскому переулку.

Информация о возгорании на Большой Сухаревской площади, доме 16/18, строении 2, поступила в 15:19. Квартира загорелась на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Затем огонь перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло частичное обрушение конструкции. В ходе тушения экстренные службы спасли 23 человека. Идет эвакуация жильцов.

Возгорание произошло в жилом доме на Большой Сухаревской

Площадь пожара выясняется. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. Столичное МЧС направило дополнительные силы пожарных и спасателей к месту происшествия: около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.

Как происходит борьба с огнем в жилом доме на Большой Сухаревской – в онлайн-трансляции Москвы 24.

