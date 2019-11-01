При пожаре в петербургском автосервисе обрушилась кровля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кровля на площади 300 квадратных метров обрушилась в результате пожара в здании автосервиса в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту возгорание локализовано, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел в одноэтажном строении на улице Салова во Фрунзенском районе утром в пятницу, 1 ноября. Сведений о пострадавших пока не поступало. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Накануне в столице произошел крупный пожар на складе с автомобильной резиной. Здание расположено по адресу: улица Электродная, дом 8, строение 14. Людей в здании не было. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

