Пожар на складе с автомобильной резиной полностью потушен

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Возгорание на складе с автомобильной резиной на востоке столицы полностью ликвидировали, сообщает РИА Новости.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось о локализации пожара.

Складское помещение расположено на Электродной улице, доме 8, строении 14. Людей в здании не было.

Склад с резиной загорелся на востоке столицы

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Горела резина. Пожарные создали штаб для ликвидации возгорания.

Накануне пожарная сигнализация сработала в гостинице в Москве. В результате инцидента из здания было эвакуировано около 700 человек.