Пожар на складе в Перове локализован

Фото: МЧС Москвы

Пожар в здании склада на территории завода в районе Перово локализован, сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Складское помещение расположено на Электродной улице, доме 8, строении 14. По предварительным данным, людей в здании нет.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Горит резина. Пожарные создали штаб для ликвидации возгорания.

Накануне пожарная сигнализация сработала в гостинице в Москве. В результате инцидента из здания было эвакуировано около 700 человек.