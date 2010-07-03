Около 700 человек вывели из гостиницы в Москве после срабатывания пожарной сигнализации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 700 постояльцев и сотрудников вывели из гостиницы "Азимут Олимпик" в центре Москвы. Как сообщили РИА Новости, в здании сработала пожарная сигнализация.

"После срабатывания пожарной сигнализации из гостиницы Азимут Олимпик на Олимпийском проспекте до прибытия пожарных спасательных подразделений было выведено 700 человек", – пояснил представитель экстренных служб.

По имеющейся информации, пожарная сигнализация сработала несанкционированно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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