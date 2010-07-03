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Пожар у стадиона "Спартак" ликвидирован. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Москве.

"Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован", – говорится в сообщении.

Пожар произошел в районе стадиона "Спартак"

Пожар на площади 150 погонных метров тушили по адресу: Волоколамское шоссе, дом № 69. Там горела сухая трава. В ведомстве добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Днем ранее возгорание произошло в металлическом складском ангаре в столичном районе Ростокино. Огонь вспыхнул в двухэтажном ангаре, где хранятся ткани. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

