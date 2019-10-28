Пожар произошел в районе стадиона "Спартак"

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В районе стадиона "Спартак" горит сухая трава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Пожар произошел в районе Волоколамского шоссе, дома 69. Информация о пострадавших уточняется. На месте ЧП находятся пожарные, они ликвидируют возгорание.
В МЧС добавили, что возгорание не несет угрозы для жилых домов и других объектов. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, общая площадь пожара составляет порядка 100 погонных метров.
Ранее сообщалось о возгорании в металлическом складском ангаре в столичном районе Ростокино. Огонь вспыхнул в двухэтажном ангаре, где хранятся ткани. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.