Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара на Большой Сухаревской

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Очаг пожара в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Ликвидирован очаг возгорания в течение 30 минут. Открытого горения нет. Ведется проливка", – сказал Бирюков.

По его словам, пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Он добавил, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.

Сообщения о возгорании на Большой Сухаревской площади, доме 16/18, строении 2, поступили в 15:19. Квартира загорелась на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Затем огонь перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло частичное обрушение конструкции.

По уточненным данным, пострадали три человека. Их осматривают врачи. Всего из горящего здания спасены 26 человек.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. Столичное МЧС направило дополнительные силы пожарных и спасателей к месту происшествия: около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место были направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.

