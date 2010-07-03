Пожар в многоэтажке в центре Москвы локализован

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Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован, сообщает пресс-служба МЧС. Распространение огня удалось остановить в 16:58.

По уточненным данным, пострадали три человека. Их осматривают врачи. Всего из горящего здания спасены 26 человек.

Ранее говорилось о пяти пострадавших, однако подтверждения этой информации не было.

Сообщения о возгорании на Большой Сухаревской площади, доме 16/18, строении 2, поступили в 15:19. Квартира загорелась на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Затем огонь перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло частичное обрушение конструкции.

Возгорание произошло в жилом доме на Большой Сухаревской

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. Столичное МЧС направило дополнительные силы пожарных и спасателей к месту происшествия: около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.

В ЦОДД сообщили, что из-за возгорания на Большой Сухаревской площади движение в этом районе затруднено. Оперативные службы заняли правый ряд на внутренней стороне Садового кольца. Также перекрыто движение по дублеру и Ананевскому переулку.

Как происходит борьба с огнем в жилом доме на Большой Сухаревской – в онлайн-трансляции Москвы 24.

