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Происшествия

17:15

Собянин поблагодарил пожарных за тушение пожара на Большой Сухаревской

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва”/Мобильный репортер

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативное тушение пожара на Большой Сухаревской. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены", – заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, трех человек из горевшего здания госпитализировали, угрозы их жизням на данный момент нет.

Ранее в пятницу, 1 ноября, на Большой Сухаревской улице в Москве произошло возгорание в восьмиэтажном жилом доме. Очаг пожара находился в квартире на втором этаже строения. Впоследствии огонь распространился на третий и четвертый этажи, а также охватил шахту лифта, в результате конструкция частично обвалилась.

Из горящего здания спасены 26 человек. Также затруднено движение в районе Большой Сухаревской улицы.

Возгорание произошло в жилом доме на Большой Сухаревской

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