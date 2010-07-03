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Москва 24

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Происшествия

18:34

Пожар на складе в подмосковном Жуковском полностью потушен – МЧС

происшествия пожар

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Спасатели полностью потушили пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области. Об этом сообщили РИА Новости по ссылкой на ГУ МЧС.

"В 16:35 – полная ликвидация. Пострадавших нет", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Жуковском (город в Московской области) загорелся склад. Площадь возгорания составила около 1,8 тысячи квадратных метров. К 5:53 пожар локализовали на площади в 1750 квадратных метров, к 8:15 ликвидировали открытое горение.

В пятницу, 1 ноября, в Москве произошло возгорание в квартире жилого дома на Большой Сухаревской площади. Огонь охватил три этажа здания и привел к повреждению лифтового оборудования. По мнению жителей дома, виновником возгорания мог стать один из жильцов дома, ранее неоднократно замеченный в употреблении алкоголя.

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