Операция по поиску пропавшего члена экипажа танкера "Залив Америка" возобновлена

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Спасатели возобновили поиски пропавшего члена экипажа после взрыва на танкере "Залив Америка". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

Известно, что операция по поиску была приостановлена в связи с наступлением ночи. Сейчас работы возобновлены. Сообщается, что в них будут задействованы портовые службы, а также маломерные суда.

Ранее два человека стали жертвами взрыва на танкере "Залив Америка". Еще один пострадавший в результате инцидента числится пропавшим без вести.

Отмечалось, что в район, где случился инцидент, были направлены два спасательных буксира. Для поиска пропавшего моряка планировалось задействовать водолазов.

По фактам происшествия следователи завели уголовное дело. Были назначены судебные экспертизы, а также проверка технической документации судна.