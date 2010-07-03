СК открыл уголовное дело после взрыва на танкере в Находке

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Следователи завели уголовное дело после хлопка газа, произошедшего на танкере "Залив Америка" в порту города Находки. Об этом информирует сайт Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По данным, имеющимся у следствия, в субботу утром на танкере в заливе Находка произошел хлопок газа. В результате происшествия обошлось без пожара.

"По факту происшествия с российским танкером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц", – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

При этом старший помощник руководителя ведомства Дарья Немцева сообщила, что в данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей и очевидцев случившегося. Кроме того, назначены судебные экспертизы, сотрудники ведомства проводят провеку технической документации на судно.

Ранее два человека стали жертвами взрыва на танкере "Залив Америка". Известно, что еще один пострадавший числится пропавшим без вести. Информацией об этом поделился источник в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

В район, где случился инцидент, направлены два спасательных буксира. Для поиска пропавшего моряка планируется задействовать водолазов.