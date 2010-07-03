Около 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме под Саратовом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Порядка 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП произошло ночью 5 ноября в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района. Там загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО Агрофирма Спартак.

В 02:09 возгорание ликвидировали, его площадь достигла 1,2 тысячи квадратных метров. В 05:25 пожар потушили. Люди не пострадали.

В сентябре в Грозном загорелся магазин на первом этаже ТЦ. В здании располагался также контактный зоопарк. Сотрудники пожарной службы спасли оттуда всех животных. Среди них были кролики, попугаи, черепахи и шиншиллы.