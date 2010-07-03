Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:47

Около 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме под Саратовом

происшествия пожар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Порядка 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП произошло ночью 5 ноября в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района. Там загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО Агрофирма Спартак.

В 02:09 возгорание ликвидировали, его площадь достигла 1,2 тысячи квадратных метров. В 05:25 пожар потушили. Люди не пострадали.

В сентябре в Грозном загорелся магазин на первом этаже ТЦ. В здании располагался также контактный зоопарк. Сотрудники пожарной службы спасли оттуда всех животных. Среди них были кролики, попугаи, черепахи и шиншиллы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика