Крупный торговый центр загорелся в Грозном

Фото: телеграм-канал Mash

В крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном произошел пожар, пишет ТАСС.

Возгорание началось в магазине на первом этаже.

"На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", – сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места событий.



Информации о пострадавших к настоящему моменту нет. Огнем объята площадь в 150 квадратных метров. Экстренные службы провели эвакуацию.