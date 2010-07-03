Пятеро детей госпитализированы после пожара в жилом доме в Казани

Фото: соцсети

При пожаре в жилом доме в Казани были спасены 28 человек. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел в доме на улице Нурсултана Назарбаева. Пожар начался на четвертом этаже возле эвакуационного выхода на площади около 10 квадратных метров. Пожарные смогли спасти 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 жильцов самостоятельно покинули здание. Для спасения людей сотрудники экстренных служб развернули автоматические подъемники.

Позднее пятеро детей были госпитализированы в больницу из-за отравления продуктами горения. Всего к ликвидации пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники.

Ранее порядка 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области. ЧП произошло ночью 5 ноября в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района. Там загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО "Агрофирма Спартак". Люди не пострадали.

