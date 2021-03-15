Мужчина рассказал московскому психологу, что совратил 8-летнюю девочку

12:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция начала проверку после того, как мужчина в телефонном разговоре с психологом рассказал, что совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"В полицию 14 марта обратилась психолог и рассказала, что для консультации ей позвонил мужчина и рассказал о сексуальных действиях в отношении 8-летней девочки с его стороны и со стороны другого взрослого", – говорится в сообщении.
В ходе разговора мужчина также говорил об инцесте и спросил, являются ли его действия нормальными. По информации собеседника агентства, звонок, предположительно, был из Тольятти.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Иванове 63-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: