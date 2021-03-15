Мужчина рассказал московскому психологу, что совратил 8-летнюю девочку

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Полиция начала проверку после того, как мужчина в телефонном разговоре с психологом рассказал, что совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"В полицию 14 марта обратилась психолог и рассказала, что для консультации ей позвонил мужчина и рассказал о сексуальных действиях в отношении 8-летней девочки с его стороны и со стороны другого взрослого", – говорится в сообщении.

В ходе разговора мужчина также говорил об инцесте и спросил, являются ли его действия нормальными. По информации собеседника агентства, звонок, предположительно, был из Тольятти.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Иванове 63-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки.