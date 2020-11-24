В Иванове задержан подозреваемый в насилии над девочкой

18:16
Фото: ivanovo.sledcom.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иванове 63-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки, сообщает следственное управление СК по региону.
"Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 19 ноября мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девочку, когда та шла в школу. Он затащил девочку в заброшенный дом, где совершил преступление. В полицию обратилась мама ребенка.
Правоохранители установили приметы и составили фоторобот подозреваемого, опросив девочку. В ходе поисков, за время которых полицейские опросили несколько сотен человек, был задержан 63-летний уроженец Ульяновской области.
Сообщается, что ранее он уже был судим за изнасилование и находился в федеральном розыске за серию преступлений против половой неприкосновенности.
"Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено два уголовных дела: по факту изнасилования малолетней и совершения в отношении нее иных насильственных действий сексуального характера. Уголовные дела соединены в одном производстве", – сообщает следствие.
Ранее в Госдуме предложили ввести химическую кастрацию для педофилов. Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Авторы законопроекта мотивируют его необходимость 20-процентным ростом преступлений против несовершеннолетних с 2016 года.
Кроме того, в сентябре в Госдуме поддержали идею создать единый на страну реестр педофилов.
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