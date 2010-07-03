Психолог рассказала, о чем нужно говорить с детьми, чтобы защитить их от педофилов

В Истре полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек семи и девяти лет. По информации следствия, мужчина познакомился с девочками на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. За последний год это уже далеко не первое громкое преступление с участием педофилов. Раскрываем детали произошедшего и рассказываем, как уберечь своих детей от страшных происшествий.

"Никогда бы не подумал, что он на такое способен"

Фото: соцсети

Преступление произошло около 6 часов вечера, когда девочки 7 и 9 лет играли на детской площадке в одном из поселков под Истрой. По данным следствия, к ним подошел мужчина и под надуманным предлогом заманил их к себе в автомобиль.





пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности. Полицейские задержали его на месте преступления. Сейчас с ним работают следователи.

Бывший руководитель подозреваемого Алина рассказала о мужчине в диалоге с Москвой 24. "Он был исполнительный, вежливый, жалоб на него от клиентов не возникало. Неглупый. Если нужно было помочь, никогда не отказывал. Неконфликтный", – отметила Алина.

Знакомый подозреваемого Алексей сообщил Москве 24, что даже времени нет на обсуждение "всякой нечисти".





Алексей знакомый подозреваемого Я бы никогда не подумал, что он на такое способен. Но мы последний раз общались года 4 назад...

Как сообщает сайт "360", двоюродный брат задержанного также никогда не знал о подобных наклонностях задержанного, тот всегда был спокойным и работящим. Кроме того, мужчина рассказал, что у подозреваемого в изнасиловании есть жена и две дочери. Одна дочь родная, а вторая – дочь жены от предыдущих отношений.





двоюродный брат задержанного Плохого ничего я о нем сказать не могу. Для меня это шок. У него же свои две дочери.

За последний год страну всколыхнуло не одно жестокое преступление, совершенное педофилами. В октябре прошлого года в Саратове в гаражах была убита девятилетняя девочка Лиза. Другая трагедия произошла в Рыбинске в сентябре этого года. Две сестры 8 и 13 лет были изнасилованы и убиты сожителем своей матери. Мужчина ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений, включая убийство. Еще один страшный случай произошел под Нижним Новгородом. Девочка вышла из школьного автобуса, но так и не вернулась домой. Ее тело обнаружили в тот же вечер в кустах недалеко от остановки.

Как защитить детей от педофилов

Чтобы предотвратить подобные происшествия с детьми и снизить риски их попадания в руки педофилов, необходимо разговаривать со своими детьми и объяснять им, как вести себя в ситуациях с незнакомцами. О главных аспектах, на которые стоит обратить внимание, рассказала Москве 24 специалист по детской безопасности, психолог Ольга Бочкова.

1. Необходимо говорить с ребенком об интимной безопасности. Зачастую родители этого не делают и считают, что ребенок не готов к такой информации лет до 12.

На самом деле с 3–4 лет уже можно обсуждать с ребенком правило "твое тело – твое дело" – о том, что тело его неприкосновенно, особенно интимные части, которые прикрываются купальником.



Очень часто преступники преподносят это в форме игры с телом. Нужно объяснить ребенку, что в подобных ситуациях необходимо сразу же отказываться и убегать максимально далеко независимо от того, знает он человека или нет.

2. Для обучения реакции на незнакомца бесполезно ребенку давать комментарии из серии "не ходи, не говори, не делай". Эти советы бестолковые, потому что в чем-то ограничивают ребенка, но не дают ему конкретных инструкций по шагам, как себя вести. Ребенок должен четко понимать, что делать в этой ситуации.

Очень часто, даже отказываясь разговаривать с незнакомым человеком, ребенок от него никуда не уходит. И у манипулятора есть все шансы для того, чтобы ребенка разболтать и предложить быть знакомыми. Ребенок сразу становится в зоне риска.



Формулировки для детей должны звучать и отрабатываться на практике в формате инструкций: если к тебе подошел незнакомый человек, соблюдай дистанцию, откажись от его предложения, уходи сразу в безопасное людное место, созвонись с родителями и расскажи им, что такое произошло.

3. Ребенок должен понимать, где опасные места. Чужая машина, любое замкнутое пространство с посторонним человеком – это всегда опасное место. Их нужно уметь распознавать, избегать. И учиться, что делать, если вдруг приближаешься к такому месту или кто-то туда зовет.



4. В ситуации близкого контакта, если ребенок остался с посторонним наедине в малолюдном месте и понял, что происходит что-то не то, он должен уметь за себя постоять. Не стесняться кричать, не думая о том, что окружающие (или этот человек) о нем подумают плохо или будут его стыдить.

Нельзя приучать ребенка беспрекословно слушаться взрослых людей только по показателю возраста.

Кроме того, подозрения чаще падают на мужчин, но женщина также может принимать участие в преступлении, выступая в роли посредницы. Бывают случаи, что посредниками становятся и незнакомые бабушки.

5. Важно учить детей рассказывать о новых знакомствах на детских площадках, улице, в саду и школе. И дать им понять, что вне зависимости от того, сколько он играл с чужим человеком на площадке, как часто его видел, это не делает его знакомым. Важно соблюдать дистанцию и предупреждать родителей о таких контактах.

Самая распространенная схема действия педофила – войти в контакт с ребенком, представиться знакомым, сказать, что за ним прислала мама, или предложить что-то очень интересное. Такой человек может немного поиграть с детьми, заручиться их доверием и уже затем с позиции якобы знакомого человека их куда-то к себе позвать.

Большой критерий в подобных ситуациях – перемещение с одного места на другое. Ребенка могут спросить, как пройти к остановке, и можно показать. Но если его просят проводить, то нужно отказаться, соблюсти дистанцию и уйти.



Также родителям и близким важно обращать внимание на изменения в поведении своих детей. Бывают ситуации, когда с ребенком случилось что-то страшное, но он боится рассказать об этом родителям. Нужно обращать внимание на насильственные следы на его теле. Это могут быть царапины, синяки, следы крови. Чем меньше ребенок, тем больше физиологических проявлений: энурез, ночные кошмары, крики, отсутствие аппетита, недосыпание, головные боли, тики – любые неврологические симптомы. По словам психолога, в такой ситуации дети зачастую регрессируют, переходя на предыдущий уровень развития.

Дети постарше могут вообще никак не проявлять свою травму. Поэтому важно разговаривать с ребенком и объяснять, что, в случае если произойдет нестандартная ситуация, его не будут ругать, стыдить, винить или наказывать. Главное, чтобы он поделился тем, что с ним произошло, а родители всегда помогут.