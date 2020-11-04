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Москва 24

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Происшествия

20:55

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании двух детей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в Истре 34-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании двух девочек, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По информации следствия, злоумышленник познакомился с детьми семи и девяти лет на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении.

"Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности. Полицейские задержали его на месте преступления. Сейчас с ним работают следователи", – сообщили в пресс-службе.

В Главном следственном управлении призвали родителей не оставлять детей без присмотра, а также объяснять им, что с незнакомцами нужно вести себя осторожно.

Ранее стало известно, что жителя Невельского района на Сахалине будут судить за действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Мужчина снимал с девочкой порно и выкладывал его в интернет.

Также сообщалось, что депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" готовятся внести на рассмотрение законопроект о новых нормах химической кастрации педофилов.

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