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Москва 24

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Происшествия

20:49

Житель Сахалина снимал порно с дочерью и выкладывал его в интернет

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителя Невельского района на Сахалине будут судить за действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Мужчина снимал с девочкой порно и выкладывал его в интернет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по области.

Обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя района направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, мужчина с ноября 2016 года по декабрь 2019 года снимал на видео сексуальные отношения со своей дочерью 2006 года рождения, а затем выкладывал их в интернет с правом доступа и копирования другим лицам.

"За указанный период времени следствием установлено более 160 эпизодов совершения обвиняемым иных действий сексуального характера в отношении дочери", – говорится в сообщении.

Также следователи выявили, что мужчина переписывался на тему сексуальных отношений с 12-летней девочкой в Сети.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" готовятся внести на рассмотрение законопроект о новых нормах химической кастрации педофилов.

Речь идет о введении препаратов, которые подавляют сексуальное влечение. Перечень допустимых веществ предлагается разработать правительству. Одновременное использование уголовного наказания и химической кастрации позволит свести число повторных преступлений к минимуму.

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