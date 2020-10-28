Житель Сахалина снимал порно с дочерью и выкладывал его в интернет

20:49
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жителя Невельского района на Сахалине будут судить за действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Мужчина снимал с девочкой порно и выкладывал его в интернет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по области.
Обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя района направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, мужчина с ноября 2016 года по декабрь 2019 года снимал на видео сексуальные отношения со своей дочерью 2006 года рождения, а затем выкладывал их в интернет с правом доступа и копирования другим лицам.
"За указанный период времени следствием установлено более 160 эпизодов совершения обвиняемым иных действий сексуального характера в отношении дочери", – говорится в сообщении.
Также следователи выявили, что мужчина переписывался на тему сексуальных отношений с 12-летней девочкой в Сети.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" готовятся внести на рассмотрение законопроект о новых нормах химической кастрации педофилов.
Речь идет о введении препаратов, которые подавляют сексуальное влечение. Перечень допустимых веществ предлагается разработать правительству. Одновременное использование уголовного наказания и химической кастрации позволит свести число повторных преступлений к минимуму.
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