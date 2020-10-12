В Москве задержан подозреваемый в сексуальном насилии над малолетней дочерью

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Столичные полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина подвергал насилию свою шестилетнюю дочь в июне текущего года. Все происходило в квартире в районе Перово. Уточняется, что подозреваемый в том числе трогал девочку за интимные части тела и занимался самоудовлетворением в ее присутствии", – рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия. С мужчиной проводятся следственные действия.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил предусмотреть возможность применения химической кастрации для преступников, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, что педофилия – это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, поэтому ее нужно лечить.

