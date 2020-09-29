Мать убитой в Саратове девочки выступила против кастрации педофилов

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Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева в диалоге с Москвой 24 прокомментировала инициативу применения химической кастрации для педофилов.

Предусмотреть возможность химической кастрации для педофилов предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Такой способ предусматривает использование специальных препаратов для подавления тестостерона в организме.

"Конечно, должно быть очень жесткое уголовное наказание, но здесь в комплексе нужно подходить. Необходимо позаботиться о том, чтобы хоть раз осужденный за такое страшное преступление подобное больше не совершил. Если это можно только медицинским путем изменить, то это нужно делать", – сказал Выборный.

Однако мать убитой в Саратове девочки Елена Киселева считает, что химическая кастрация не позволит решить проблему, а только ее обострит.

Я считаю, что это бесчеловечно и жестоко. Наоборот, таких людей еще больше обозлит. Никакого эффекта, которого мы хотим достигнуть, мы в итоге так и не достигнем. Мне кажется, нужно другие меры принимать по этому поводу.



По мнению женщины, после применения подобных методов преступники, выходя из тюрьмы, будут действовать более агрессивно. "Это будет еще хуже и более жестоко. Кто знает, что в голове у этих людей? Я глубоко уверена в том, что эти люди с психической стороны немножко не в себе, нездоровы. Возможно, это приведет их к еще более серьезным статьям, нежели те, по которым они совершили преступление до этого", – подчеркнула Елена.

При этом Киселева выступает за создание открытого реестра для педофилов и собирает подписи за ужесточение наказания против таких преступлений. "Главное, чтобы проблему не замалчивали и больше говорили о ней, и может быть, мы действительно достигнем своей цели", – сказала Киселева.

По мнению депутата Анатолия Выборного, химическую кастрацию необходимо ввести, чтобы избежать новых жертв. Он подчеркнул, что педофилия – это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, которую необходимо лечить. Выборный отметил, что такое наказание применяется во многих странах.

Два года назад подобный законопроект о принудительной химической кастрации педофилов был предложен членом комитета Госдумы по охране здоровья Николаем Герасименко. Кроме того, в сентябре в Госдуме предложили создать открытый реестр педофилов, освободившихся из мест заключения, а также систему контроля за ними.