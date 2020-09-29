В Госдуме предложили ввести принудительную кастрацию для осужденных за педофилию

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил предусмотреть возможность применения химической кастрации для преступников, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Депутат собирается обсудить эту инициативу со своими избирателями и, если ее одобрят, внести законопроект в нижнюю палату парламента, сообщает News.ru. Парламентарий подчеркнул, что педофилия – это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, поэтому ее нужно лечить.
"Конечно, должно быть очень жесткое уголовное наказание, но здесь в комплексе нужно подходить. Необходимо позаботиться о том, чтобы хоть раз осужденный за такое страшное преступление подобное больше не совершил. Если это можно только медицинским путем изменить, то это нужно делать", – сказал Выборный.
Он считает, что иначе будут новые жертвы. Депутат добавил, что к такому наказанию уже пришли многие страны.
Еще в прошлом году член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко призвал принять законопроект о принудительной химической кастрации педофилов.
Депутат заявил, что педофилы не заслуживают жалости в том числе потому, что многие осужденные снова совершают подобные преступления после освобождения. Применение химической кастрации предусматривает использование специальных препаратов для подавления тестостерона в организме человека.
Кроме того, в России хотят создать открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы, а также систему контроля за ними.
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