Архангельского и. о. министра образования заподозрили в педофилии

14:16
Фото: vk.com/gnedyshev
Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
"Он задержан на 48 часов по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Сотрудники полиции обыскали кабинет, изъяли системный блок, телефоны и электронные носители", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что Гнедышев переписывался в социальных сетях с двумя школьницами в декабре 2019 года. Чиновник оказывал на них развратное влияние, а одной из несовершеннолетних отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.
Как уточнили в ведомстве, по данному делу проводятся экспертизы, организован допрос свидетелей. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в релизе.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил предусмотреть возможность применения химической кастрации для преступников, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, что педофилия – это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, поэтому ее нужно лечить.
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