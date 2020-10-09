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Происшествия

14:16

Архангельского и. о. министра образования заподозрили в педофилии

происшествия

Фото: vk.com/gnedyshev

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

"Он задержан на 48 часов по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Сотрудники полиции обыскали кабинет, изъяли системный блок, телефоны и электронные носители", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Гнедышев переписывался в социальных сетях с двумя школьницами в декабре 2019 года. Чиновник оказывал на них развратное влияние, а одной из несовершеннолетних отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.

Как уточнили в ведомстве, по данному делу проводятся экспертизы, организован допрос свидетелей. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в релизе.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил предусмотреть возможность применения химической кастрации для преступников, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, что педофилия – это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, поэтому ее нужно лечить.

В Нигерии ввели новые меры наказания для насильников и педофилов

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