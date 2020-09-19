СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух сестер в Рыбинске

12:22
Фото: пресс-служба СК РФ
Следственный комитет России предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух сестер-школьниц в Рыбинске. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК задержанному Виталию Молчанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 105 УК РФ, частью 4 статьей 131 УК РФ и частью 4 статьи 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера)", – сказала Петренко.
Подозреваемого задержали 18 сентября, когда он пытался спрятаться от полиции в высокой траве рядом с дачами и гаражами.
Инцидент произошел 15 сентября. Тогда были убиты сестры 8 и 13 лет. Их тела мать обнаружила, когда вернулась с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей.
Задержанный Виталий Молчанов оказался сожителем матери девочек. Она переехала к нему с детьми из Омской области после знакомства в Сети. Согласно информации СК, в декабре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы. Он ранее отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
На допросе мужчина признал вину в убийстве. Видео с признанием в совершении преступления опубликовал Следственный комитет РФ.
"Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал", – сказал мужчина в ролике.
Ранее СК РФ опубликовал видео задержания Виталия Молчанова.
В Рыбинске поймали подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух девочек
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