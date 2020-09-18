Подозреваемый в убийстве детей в Рыбинске признал вину и раскаялся

Видео: СК РФ

Подозреваемый Виталий Молчанов на допросе признал вину в убийстве сестер-школьниц в городе Рыбинске Ярославской области. Видео с признанием в совершении преступления опубликовал Следственный комитет РФ.

"Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал", – сказал мужчина в ролике.

Его задержали 18 сентября, когда пытался спрятаться от полиции в высокой траве рядом с дачами и гаражами.

В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет. Их тела мать обнаружила, когда вернулась с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей.

Подозреваемым оказался сожитель матери девочек. Она переехала к нему с детьми из Омской области после знакомства в Сети. Согласно информации СК, в декабре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы. Он ранее отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Так, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал 500 тыс рублей за помощь в поиске убийцы детей из Рыбинска.

Следственный комитет России ранее опубликовал видео задержания Виталия Молчанова.