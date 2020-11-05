Знакомые рассказали о мужчине, подозреваемом в изнасиловании двух девочек в Истре

15:19
Фото: соцсети
Бывший руководитель мужчины, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в Истре, рассказала Москве 24, что не замечала странностей за своим подчиненным.
Елена (имя изменено. – Прим. ред.) работала с мужчиной несколько лет назад в банке. Она заявила, что была шокирована новостью о случившемся. По словам женщины, она не могла даже предположить, что ее бывший коллега способен на такое.
"Ужас, я в шоке. Прочла в интернете (о ситуации. – Прим. ред.). В голове не укладывается такое. Он вроде был из приличной семьи. Куча семейных фотографий была в соцсетях, семейные счастливые фото", – поделилась эмоциями Елена.
Женщина заявила, что считала подозреваемого хорошим человеком, ведь он женился на женщине с ребенком и "боготворил свою жену". Да и его поведение вопросов не вызывало как в жизни, так и в работе.
Многие знакомые и друзья задержанного в Истре в шоке, ведь у них тоже есть дети. "Мне искренне жаль людей, которые пострадали, и его семью. У меня самого ребенок, и я понимаю, о чем идет речь", – рассказал Москве 24 Даниил (имя изменено. – Прим. ред.), близко общавшийся с подозреваемым.
Еще один знакомый мужчины высказался более резко. "У меня нет времени обсуждать всякую нечисть. Я бы никогда не подумал, что он на такое способен. Но мы последний раз общались года 4 назад..." – поделился своим мнением с Москвой 24 Алексей (имя изменено. – Прим. ред.).
Полицейские задержали 34-летнего жителя Истры, подозреваемого в изнасиловании двух девочек.
По информации следствия, злоумышленник познакомился с детьми семи и девяти лет на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении.
"Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности. Полицейские задержали его на месте преступления. Сейчас с ним работают следователи", – сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: