Знакомые рассказали о мужчине, подозреваемом в изнасиловании двух девочек в Истре

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Бывший руководитель мужчины, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в Истре, рассказала Москве 24, что не замечала странностей за своим подчиненным.

Елена (имя изменено. – Прим. ред.) работала с мужчиной несколько лет назад в банке. Она заявила, что была шокирована новостью о случившемся. По словам женщины, она не могла даже предположить, что ее бывший коллега способен на такое.

"Ужас, я в шоке. Прочла в интернете (о ситуации. – Прим. ред.). В голове не укладывается такое. Он вроде был из приличной семьи. Куча семейных фотографий была в соцсетях, семейные счастливые фото", – поделилась эмоциями Елена.

Женщина заявила, что считала подозреваемого хорошим человеком, ведь он женился на женщине с ребенком и "боготворил свою жену". Да и его поведение вопросов не вызывало как в жизни, так и в работе.





Елена бывший руководитель подозреваемого У нас бы странные по системе службы безопасности не прошли. По работе у меня к нему вопросов не возникало. Он был исполнительный, вежливый. Жалоб на него от клиентов не было. Да и в жизни, если нужно было помочь, никогда не отказывал. Он неконфликтный и далеко не глупый.

Многие знакомые и друзья задержанного в Истре в шоке, ведь у них тоже есть дети. "Мне искренне жаль людей, которые пострадали, и его семью. У меня самого ребенок, и я понимаю, о чем идет речь", – рассказал Москве 24 Даниил (имя изменено. – Прим. ред.), близко общавшийся с подозреваемым.

Еще один знакомый мужчины высказался более резко. "У меня нет времени обсуждать всякую нечисть. Я бы никогда не подумал, что он на такое способен. Но мы последний раз общались года 4 назад..." – поделился своим мнением с Москвой 24 Алексей (имя изменено. – Прим. ред.).

Полицейские задержали 34-летнего жителя Истры, подозреваемого в изнасиловании двух девочек.

По информации следствия, злоумышленник познакомился с детьми семи и девяти лет на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении.

"Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности. Полицейские задержали его на месте преступления. Сейчас с ним работают следователи", – сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.