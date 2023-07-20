Мужчина и женщина совратили 13-летнюю девочку в подвале дома на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и 20-летней девушки, совративших 13-летнюю девочку в подвале дома на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По данным следствия, 19 июля 2023 года 37-летний мужчина и 20-летняя девушка, находясь в подвальном помещении жилого дома, расположенном на улице Степана Супруна в городе Москве, совершили развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки 2010 года рождения", – говорится в сообщении.

Мужчину и женщину задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 33 и части 2 статьи 135 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Задержанного мужчину также проверяют на причастность к совершению подобных преступлений ранее. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов.

До этого на юге Москвы задержали мужчину, два раза пытавшегося изнасиловать женщин. После того как одной из девушек удалось противостоять злоумышленнику, он попытался совершить такое же преступление в отношении другой. После задержания мужчина полностью признал вину в содеянном.

