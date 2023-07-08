Мужчину задержали после двух попыток изнасилования женщин на юге Москвы

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в двух нападениях на женщин на юге Москвы с целью изнасилования. Об сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

"… В вечернее время 7 июля 2023 года мужчина 1986 года рождения, находясь около жилого дома, расположенного вблизи улицы Симоновский вал в Москве, применяя насилие в отношении ранее не знакомой девушки, попытался совершить в отношении последней изнасилование. Однако девушка оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся… Не желая прекращать преступные действия, мужчина попытался совершить такое же преступление в отношении другой не знакомой ему жительницы столицы рядом с жилым домом, расположенным вблизи Крутицкой набережной", – уточняется в сообщении ведомства.

Мужчину задержали, в ходе допроса он полностью признал свою вину.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, обвиняемого в попытке изнасилования двух несовершеннолетних девочек. Они оказали активное сопротивление, что помешало юноше довести начатое до конца. Сообщалось, что по факту произошедшего продолжается расследование.