Драка с участием почти 20 мигрантов произошла в ТиНАО

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Драка с участием порядка 20 мигрантов произошла в поселке Кокошкино в ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все началось с конфликта между мигрантами, который перерос в серьезную потасовку. Причина произошедшего устанавливается. Пострадавших нет.

В столичном главке МВД уточнили, что сообщение о конфликте между гражданами поступило вечером 25 июня. Прибывшие на место происшествия полицейские правонарушителей не обнаружили. По словам очевидцев, участники потасовки скрылись.

По факту получения каких-либо телесных повреждений в медицинское учреждение никто не обращался. В территориальный отдел полиции заявлений также не поступало. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, участвующих в данном инциденте. Их действиям будет дана правовая оценка.

Следователи также проводят доследственную проверку в связи с сообщениями о драке. В ее рамках будет установлена законность нахождения участников конфликта на территории столичного региона.

В начале июня полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений. По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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