Уголовное дело после массовой драки около "Лахта Центра" завели в Санкт-Петербурге

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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге, сообщается в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что групповой конфликт между рабочими строительной компании произошел на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

"Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений. По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве", – указано в уведомлении.

Накануне сообщалось о ДТП с участием 12 машин на Софийской улице в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, пострадали 16 человек. К устранению последствий аварий от МЧС задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

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