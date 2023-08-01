СК РФ предъявил обвинение державшему 14 лет взаперти девушку в Челябинске

Фото: телеграм-канал "112"

Следственные органы Следственного комитета РФ предъявили мужчине, 14 лет насильно удерживавшему женщину в поселке Смолино Челябинской области, обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Его матери также было предъявлено обвинение в похищении человека, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Мужчина и его мать задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", – говорится в сообщении.

31 июля стало известно, что житель Челябинской области насильно удерживал женщину в течение 14 лет. Заявление в полицию о пропаже написала сестра пострадавшей лишь в 2023 году. В своем заявлении родственница рассказала о причастности мужчины к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году.

Позже выяснилось, что похищенной удалось сбежать после госпитализации мужчины. По факту похищения и удержания жительницы следователи возбудили уголовное дело.

В ходе следственных действий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность фигуранта к убийству другой женщины в 2011 году.

Жительницу Челябинской области 14 лет продержали в плену