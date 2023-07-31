СК РФ установил причастность похитителя из Челябинска к убийству женщины в 2011 году

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудникам Следственного комитета РФ по Челябинской области удалось установить причастность мужчины, похитившего жительницу города и удерживающего ее насильно 14 лет, к убийству женщины в 2011 году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что по факту произошедшего следствием было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома", – указано в сообщении.

В данный момент подозреваемый находятся в лечебном учреждении, за ним также ведут надзор сотрудники СК, подчеркнули в ведомстве. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил жительницу Челябинска в 2009 году и насильно удерживал ее на протяжении 14 лет в доме, находящемся в поселке Смолино. Сестра пропавшей заявила о произошедшем только в этом году, добавив, что с 2010 по 2011 год похититель удерживал еще одну жертву, которую впоследствии убил.

Позже стало известно, что одной из жертв мужчины удалось сбежать от похитителя в тот момент, когда его доставили в больницу в связи с обострением психического заболевания.

По словам сестры пострадавшей, на момент похищения ее родственнице было 19 лет, она была воспитанницей интерната.

