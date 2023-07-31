Похищенная 14 лет назад жительница Челябинска смогла убежать из-за вмешательства врачей

Жительница Челябинска, сбежавшая от похитителя, который удерживал ее в течение 14 лет в доме в поселке Смолино, спаслась, поскольку подозреваемого доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по пункту "в" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека"). <…> В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении", – говорится в уведомлении.

По версии следствия, осенью 2009 года мужчина пригласил местную жительницу к себе домой под предлогом распития спиртного. С тех пор он насильно удерживал девушку на протяжении 14 лет.

Недавно после обострения психического заболевания подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение, после чего похищенной девушке удалось сбежать. В настоящий момент следователи приступили к сбору доказательной базы.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на сестру похищенной девушки, мужчина применял к пострадавшей физическое насилие и использовал ее как служанку для своей матери. Кроме того, она подтвердила версию СК и добавила, что на момент похищения ее родственнице было 19 лет.

По словам женщины, ее пострадавшая сестра была воспитанницей интерната. После потери связи с родственницей женщина объявила ее в розыск в 2018 году.

Сестра похищенной также заявила, что девушке нужна помощь психиатра, поскольку ее моральное состояние серьезно пострадало и в настоящий момент она испытывает шок.

Вместе с тем она подчеркнула, что похититель бил девушку по голове, привязывал руки к батарее и заклеивал рот скотчем, а также ходил за ней с ножом. Она выразила мнение, что врачи забрали подозреваемого после звонка его матери. Пенсионерка опасалась, что ее сын убьет похищенную девушку, предположила сестра беглянки. По ее мнению, позже именно мать похитителя отпустила сестру.

В то же время одна из местных жительниц отметила, что мужчина редко выходил на улицу. При этом его мать говорила, что он работает в огороде. Другая соседка считала, что дом подозреваемого был выставлен на продажу из-за отсутствия в нем света.

"Мать и сын. Они тихие, спокойные. Я за хлебом схожу, иногда их вижу. Мать пенсионерка. На улице ее не видно. С улицы они сразу шмыг и в дом. Сын ее тоже тихий. Не видела, чтобы он был пьяный или что <…> И живут они тут очень давно, больше 30 лет точно, а я сама около 10 лет здесь", – заявила другая соседка в беседе с РИА Новости.

Одновременно с этим школьный одноклассник подозреваемого также назвал похитителя "нормальным и необщительным".

Еще одна жительница поселка Смолино Челябинской области рассказала RT, что похититель может быть ответственен за убийство жены и отца. Как объяснила она, два года назад отец злоумышленника якобы поскользнулся, а семь лет назад из окна выпала его супруга.

"Но теперь мы понимаем, что на самом деле, наверное, не поскользнулся, а он его убил <…> И жену он тоже убил. Что она не из окна выпала. Он, наверное, ее скинул", – выразила подозрение женщина.

Позже СК РФ возбудил против подозреваемого еще одно уголовное дело по статье об убийстве, сообщил источник RT в силовых структурах. По данным СМИ, мужчина похитил еще одну жертву, которую впоследствии убил. Причиной убийства могла стать ссора. Маньяк якобы несколько раз ударил жертву ножом, а потом добил гвоздодером. Тело он попытался сжечь, а когда не получилось, то закопал на заднем дворе своего дома, уточнили в RT.

Мать подозреваемого ничего об этом не знала, добавили журналисты.

Утром 31 июля стало известно, что мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину в поселке Смолино Челябинской области.

До этого в Ростовской области нашли шестилетнюю девочку, которую увел с игровой площадки незнакомец. Полицейские установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Девочка была обнаружена дома у злоумышленника.