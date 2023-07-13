Мужчину задержали в Москве при попытке похитить деньги со счетов магазина обманным путем

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 43-летнего мужчину по подозрению в попытке мошеннического хищения средств со счетов зарубежного магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Злоумышленник, путем подделки уставных документов одного из зарубежных магазинов сменив генерального директора фирмы, попытался получить доступ к счетам для последующего вывода крупной суммы денег", – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый действовал через женщину, которую заранее ввел в заблуждение о своих намерениях. После оформления нового гендиректора магазина мужчина подал документы в Федеральную налоговую службы (ФНС) и в банк, чтобы получить доступ к счетам магазина.

Сомнения в ситуации возникли у сотрудников банка, которые, связавшись с представителями магазина, выяснили, что фактической смены руководства не было. Данные об этом банк передал полиции, после чего злоумышленника задержали.

В ходе обысков у подозреваемого изъяли бланки, печати разных организаций, мобильные телефоны и планшеты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 ("Покушение на мошенничество").

Ранее мужчина попытался обокрасть православных храм в Московской области, но уснул за алтарем после выпитого кагора. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, а мужчину отправили под стражу.



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