В Подмосковье мужчина ограбил храм и уснул за алтарем после выпитого кагора

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Мужчина пытался обокрасть православный храм в Московской области, но уснул за алтарем, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в селе Пересветово. Злоумышленником оказался 30-летний ранее судимый уроженец Забайкалья.

После задержания он признался, что, похитив средства из церковной лавки, нашел кагор и выпил две бутылки. В связи с этим он решил остаться в храме на ночь и спрятался за алтарь.

Возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленник находится в СИЗО.

В ноябре прошлого года полиция Мещанского района задержала лжесвященника, собиравшего деньги на лечение ребенка. В полицию обратилась 63-летняя москвичка. Горожанка сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился священнослужителем. Он рассказал о сборе денег для срочной операции девочке и попросил перевести средства на банковскую карту.

Женщина перевела деньги злоумышленнику, однако потом позвонила в храм и узнала, что никаких сборов средств не ведется. Оказалось, что мужчина не является священнослужителем, а полученными обманным путем средствами молодой человек воспользовался по своему усмотрению.

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