В Москве задержали лжесвященника, собиравшего деньги на лечение ребенка

15:38
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция Мещанского района задержала мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Москве Елизавету Грибакину.
Она рассказала, что в полицию обратилась 63-летняя москвичка. Горожанка сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился священнослужителем. Он рассказал о сборе денег для срочной операции девочке и попросил перевести средства на банковскую карту.
Женщина перевела деньги злоумышленнику, однако потом позвонила в храм и узнала, что никаких сборов средств не ведется.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Пушкаревом переулке задержали подозреваемого – 20-летнего жителя столицы", – сообщила Грибакина.
Она отметила, что мужчина не является священнослужителем, а полученными обманным путем средствами молодой человек воспользовался по своему усмотрению. Подозреваемого арестовали, проверяется его причастность к другим преступлениям.
Ранее Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ представил на своем сайте перечень сетевых лжесвященников. В разделе пользователи смогут найти данные о людях, которые выдают себя в Сети за священнослужителей.
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